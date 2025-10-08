Criticità gestionali rilevate dai Nas multa da 10mila euro per una farmacia della Bassa

Modenatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso della verifica sono state rilevate carenze igienico-sanitarie nei locali e nelle attrezzature del laboratorio galenico, ambiente deputato alla preparazione di medicinali personalizzati. È stata inoltre accertata l’omessa attuazione delle procedure di autocontrollo H.A.C.C.P., nello. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: criticit - gestionali

Cerca Video su questo argomento: Criticit224 Gestionali Rilevate Nas