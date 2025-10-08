Cristiano Ronaldo una macchina da soldi | è il primo calciatore a diventare miliardario
Il fuoriclasse portoghese colleziona primati anche fuori dal campo: Bloomberg stima il suo patrimonio in 1,4 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Golssip.it
In questa notizia si parla di: cristiano - ronaldo
Avrà anche compiuto 40 anni a febbraio, ma Cristiano Ronaldo non si ferma mai quando c’è da guadagnare. Bloomberg ha certificato che CR7 ha ufficialmente superato ad ottobre la soglia di 1,4 miliardi di dollari di introiti in carriera (al cambio attuale 1,21 mi - facebook.com Vai su Facebook
