Cristiano Ronaldo una macchina da soldi | è il primo calciatore a diventare miliardario

Golssip.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fuoriclasse portoghese colleziona primati anche fuori dal campo: Bloomberg stima il suo patrimonio in 1,4 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Golssip.it

© Golssip.it - Cristiano Ronaldo, una macchina da soldi: è il primo calciatore a diventare miliardario

Cristiano Ronaldo sceicco: il patrimonio tra macchine, aerei e case. «La mia famiglia mi chiede di smettere di giocare»

Cristiano Ronaldo "mister miliardo": primo calciatore a superare i nove zeri nel patrimonio accumulato in carriera - Secondo Bloomberg, CR7 è il primo atleta nella storia del calcio a oltrepassare la soglia del miliardo di dollari di ricchezza, sommando agli ingaggi percepiti gli introiti delle sue sponsorizzazioni

