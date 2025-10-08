Cristiano Ronaldo primo calciatore miliardario | Non è ancora tempo di smettere

Secondo “Bloomberg” il patrimonio di CR7 supera quota un miliardo. Il portoghese: “Non penso a smettere, voglio ancora competere e aiutare la mia Nazionale” Cristiano Ronaldo riscrive la storia, ma questa volta fuori dal campo. Secondo “Bloomberg” l’attaccante portoghese, oggi 40enne e bandiera assoluta del calcio mondiale, è diventato il primo calciatore miliardario di sempre. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

