Cristiano Ronaldo primo calciatore miliardario | a quanto ammonta il suo patrimonio

. E assicura: «Giocherò ancora qualche anno» Cristiano Ronaldo abbatte un’altra barriera, scrivendo una pagina di storia che va ben oltre il rettangolo di gioco. L’attaccante portoghese ha aggiunto l’ennesimo, incredibile record alla sua collezione, diventando il primo calciatore miliardario della storia. La notizia, che certifica . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cristiano Ronaldo primo calciatore miliardario: a quanto ammonta il suo patrimonio

Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario: patrimonio da 1,4 mld - Il fuoriclasse di Manchester United, Real Madrid e Juventus infila un altro record. ilsole24ore.com scrive

Cristiano Ronaldo miliardario, il portoghese è il primo calciatore a riuscirci. Ingaggi, sponsor, proprietà: ecco quanto ha guadagnato - E anche in questo caso, pur non parlando di gol o assist, c'entra il campo di calcio. Da msn.com