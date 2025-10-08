Cristiano Ronaldo patrimonio record | è il primo calciatore miliardario

(Adnkronos) – Cristiano Ronaldo è il primo calciatore ad entrare nel club dei miliardari. Secondo 'Bloomberg' il patrimonio del quarantenne portoghese ammonta a 1,4 miliardi di dollari, circa 1,2 miliardi di euro. L'ex attaccante di Manchester United, Real Madrid e Juventus ha superato il miliardo grazie ai ricchi contratti Armani e Nike, al suo brand . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: cristiano - ronaldo

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano: arriva l'annuncio social

Milan, un Rafa Leao alla Cristiano Ronaldo per Allegri: il tecnico gli disegna la squadra intorno

A Cristiano Ronaldo è crollato il mondo addosso: un disastro

Nuovo record per Cristiano Ronaldo: è il primo calciatore miliardario della storia - X Vai su X

23 anni fa, il 7 ottobre 2002, Cristiano Ronaldo segnava il suo primo gol nei professionisti alla Moreirense. Oggi, ne mancano 46 per farne 1000. Mille. - facebook.com Vai su Facebook

Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario della storia. A quanto ammonta il suo patrimonio - Secondo Bloomberg, Cristiano Ronaldo è diventato il primo giocatore miliardario della storia. Secondo msn.com

Il patrimonio da record di Cristiano Ronaldo e le intenzioni per il futuro - Appare evidente come, nel considerare il patrimonio da record di Cristiano, abbiano un ruolo cruciale sia l'accordo attuale con l'Al Nassr - Lo riporta 90min.com