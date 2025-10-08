Cristiano Ronaldo | il calciatore più ricco della storia

Cristiano Ronaldo è ufficialmente miliardario ed è il calciatore più ricco della storia: il suo patrimonio è invidiato da tutti. Adesso l'atleta ha 40 anni eppure pare che non abbia ancora intenzione di mollare lo sport e a giugno ha firmato un altro contratto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

cristiano ronaldo calciatore pi249Cristiano Ronaldo, patrimonio da record: il primo calciatore miliardario della storia - Cristiano Ronaldo non è solo il primo calciatore miliardario: è un simbolo di come il calcio sia cambiato, diventando un ecosistema che intreccia passione, marketing e business globale. Come scrive msn.com

cristiano ronaldo calciatore pi249Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario: le cifre del suo patrimonio stimato - Cristiano Ronaldo, l'ex attaccante di Real Madrid, Manchester United e Juventus ora in forze alla squadra saudita Al- Da msn.com

