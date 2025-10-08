Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario

Cristiano Ronaldo, l’ex attaccante di Real Madrid, Manchester United e Juventus ora in forze alla squadra saudita Al-Nassr, è diventato il primo giocatore di calcio miliardario. Lo riferisce Bloomberg, che stima il patrimonio dell’asso portoghese in 1,4 miliardi di dollari. Una spinta alla ricchezza di Ronaldo, in grado di monetizzare la sua immagine con suntuose sponsorizzazioni come quelle. 🔗 Leggi su Feedpress.me

cristiano ronaldo 232 primoCristiano Ronaldo &#232; il primo calciatore miliardario con un patrimonio di 1,4 mld di dollari - L'ex attaccante di Real Madrid, Manchester United e Juventus: dalle sponsorizzazioni redditizie Armani e Nike al prolungamento del contratto con l'Al- rainews.it scrive

cristiano ronaldo 232 primoCristiano Ronaldo, &#232; ora il primo (e unico) calciatore miliardario - In ottobre secondo Bloomberg avrebbe toccato un patrimonio di 1,21 miliardi di euro. Segnala msn.com

