Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario | una nuova era tra sport e business
Un altro record entra nella leggenda di Cristiano Ronaldo: l’attaccante portoghese è ufficialmente il primo calciatore della storia a superare il miliardo di dollari di patrimonio personale. Un traguardo che va oltre il calcio giocato e che consacra definitivamente CR7 come icona globale capace di trasformare il talento sportivo in un impero economico. Dal campo al patrimonio miliardario. Il patrimonio complessivo di Ronaldo è stimato in oltre 1,4 miliardi di dollari, costruito attraverso una carriera straordinaria e un’intelligenza imprenditoriale fuori dal comune. Oltre ai contratti sportivi — tra cui l’attuale, di enorme valore, con il club saudita Al-Nassr — il fuoriclasse ha saputo diversificare le proprie entrate attraverso brand personali, sponsorizzazioni internazionali e investimenti nel settore immobiliare, moda e fitness. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
