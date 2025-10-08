Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario la valutazione del suo patrimonio fatta da Bloomberg

Cristiano Ronaldo è il primo calciatore con un patrimonio miliardario. Bloomberg Billionaires Index stima la ricchezza in 1,4 miliardi di dollari. Il fuoriclasse portoghese, ora in forze all’Al-Nassr, ha costruito il proprio patrimonio grazie alla monetizzazione della sua immagine anche con sponsorizzazioni come quelle di Armani, Nike e Castrol, senza dimenticare gli investimenti finanziari e il suo brand, CR7. Secondo i calcoli di Bloomberg, Ronaldo ha guadagnato oltre 550 milioni di dollari di stipendio tra il 2002 e il 2023. Ha anche firmato un accordo decennale con Nike per quasi 18 milioni di dollari all’anno e altre sponsorizzazioni con marchi come Armani e Castrol, aggiungendo oltre 175 milioni di dollari al suo patrimonio netto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

