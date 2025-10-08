Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario della storia

Lettera43.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristiano Ronaldo continua a macinare record su record. Questa volta però, fuori dal campo. Secondo Bloomberg, l’attuale attaccante dell’ Al-Nassr,è il primo calciatore a raggiungere un patrimonio di almeno un miliardo di dollari, con una ricchezza stimata in 1,4 miliardi che gli ha garantito l’ingresso nel Bloomberg Billionaire Index. Dal 2002 al 2023, Ronaldo avrebbe incassato oltre 550 milioni di dollari in stipendi, a cui si aggiungono accordi pubblicitari multimilionari, tra cui un contratto decennale con Nike da circa 18 milioni l’anno e partnership con brand come Armani e Castrol, che insieme gli hanno portato altri 175 milioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

cristiano ronaldo 232 il primo calciatore miliardario della storia

© Lettera43.it - Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario della storia

In questa notizia si parla di: cristiano - ronaldo

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano: arriva l'annuncio social

Milan, un Rafa Leao alla Cristiano Ronaldo per Allegri: il tecnico gli disegna la squadra intorno

A Cristiano Ronaldo è crollato il mondo addosso: un disastro

cristiano ronaldo 232 primoCristiano Ronaldo &#232; il primo calciatore miliardario della storia. A quanto ammonta il suo patrimonio - Secondo Bloomberg, Cristiano Ronaldo è diventato il primo giocatore miliardario della storia. Segnala msn.com

cristiano ronaldo 232 primoDecolla il patrimonio di Cristiano Ronaldo: &#232; il primo calciatore a diventare miliardario - Lo riferisce Bloomberg, che stima il patrimonio dell'asso portoghese in 1,4 miliardi di dollari. Riporta unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Cristiano Ronaldo 232 Primo