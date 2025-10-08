Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario della storia
Cristiano Ronaldo continua a macinare record su record. Questa volta però, fuori dal campo. Secondo Bloomberg, l’attuale attaccante dell’ Al-Nassr,è il primo calciatore a raggiungere un patrimonio di almeno un miliardo di dollari, con una ricchezza stimata in 1,4 miliardi che gli ha garantito l’ingresso nel Bloomberg Billionaire Index. Dal 2002 al 2023, Ronaldo avrebbe incassato oltre 550 milioni di dollari in stipendi, a cui si aggiungono accordi pubblicitari multimilionari, tra cui un contratto decennale con Nike da circa 18 milioni l’anno e partnership con brand come Armani e Castrol, che insieme gli hanno portato altri 175 milioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it
