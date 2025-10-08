Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario della storia | ecco a quanto ammonta il suo patrimonio

Cristiano Ronaldo ha stabilito un nuovo record. Il fuoriclasse portoghese è infatti il primo calciatore a entrare nel club dei miliardari, lo spiega una analisi di Bloomberg. Il suo patrimonio ammonta a 1,4 miliardi di dollari, secondo il Bloomberg Billionaire Index. Patrimonio basato soprattutto sul suo ingaggio in Arabia Saudita e sui contratti di licenza con gruppi tra cui Nike Armani e Castrol, ma anche investimenti finanziari e il suo brand, CR7. Per molto tempo, lui e Lionel Messi i dominatori assoluti del calcio del nuovo secolo, hanno avuto patrimoni simili, ma nel 2023 le loro posizioni si sono drasticamente separate, con il trasferimento di Ronaldo nel Golfo e l'ingresso di Messi nell'Inter Miami, squadra della Major League Soccer. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

