Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario della storia A quanto ammonta il suo patrimonio
La stima di Bloomberg sancisce un altro record per il portoghese. Che non ha alcuna intenzione di smettere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Cristiano Ronaldo è diventato il primo giocatore di calcio miliardario. Lo riferisce Bloomberg, che stima il patrimonio dell'asso portoghese in 1,4 miliardi di dollari. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/2025/10/08/cristiano-ronaldo-e-il-primo-calciatore-miliarda - X Vai su X
23 anni fa, il 7 ottobre 2002, Cristiano Ronaldo segnava il suo primo gol nei professionisti alla Moreirense. Oggi, ne mancano 46 per farne 1000. Mille. - facebook.com Vai su Facebook
Pagina 1 | Cristiano Ronaldo è il primo giocatore miliardario! Ecco a quanto ammonta il patrimonio dell'ex Juve - L'attaccante portoghese continua a giocare con l'Al Nassr e intanto stabilisce nuovi record anche fuori dal campo ... Si legge su tuttosport.com
Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario - Cristiano Ronaldo, l'ex attaccante di Real Madrid, Manchester United e Juventus ora in forze alla squadra saudita Al- msn.com scrive