Cristiano Ronaldo batte un altro record | è il primo calciatore a entrare nel club dei miliardari

Secoloditalia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristiano Ronaldo segna l’ennesimo gol, questa volta in banca. Il cinque volte Pallone d’Oro è infatti il??primo calciatore al mondo a diventare miliardario secondo il Bloomberg Billionaire Index, che lo ha inserito nella sua classifica con un patrimonio di 1,4 miliardi di dollari. Superiore al suo rivale storico, Lionel Messi. Una ricchezza enorme. Una ricchezza cresciuta da  quando Ronaldo  si trasferisce in Arabia Saudita, ricoperto d’oro da un contratto faraonico, mentre Messi vola negli Stati Uniti per giocare nell’Inter Miami, di cui acquisirà una quota al suo ritiro, con la possibilità di recuperare terreno rispetto ai guadagni stratosferici del portoghese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

