Cristiano Ronaldo agitato per il premio alla carriera | Ho chiesto all'Intelligenza Artificiale
Cristiano Ronaldo ha ricevuto il Globo Prestigio del calcio portoghese ma non vuole sentire parlare di un premio alla carriera. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: cristiano - ronaldo
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano: arriva l'annuncio social
Milan, un Rafa Leao alla Cristiano Ronaldo per Allegri: il tecnico gli disegna la squadra intorno
A Cristiano Ronaldo è crollato il mondo addosso: un disastro
Per il secondo anno consecutivo, Cristiano Ronaldo è al primo posto in classifica, ma c'è anche Sinner - facebook.com Vai su Facebook
Il presidente dell’Inter Beppe Marotta è intervenuto alla presentazione del libro “Il calcio del futuro, tra intelligenza artificiale e azioni sostenibili” di Stefano Boldrini, ha raccontato un aneddoto riguardante Cristiano Ronaldo ai tempi della Juventus - X Vai su X
Cristiano Ronaldo agitato per il premio alla carriera: “Ho chiesto all’Intelligenza Artificiale” - Cristiano Ronaldo ha ricevuto il Globo Prestigio del calcio portoghese ma non vuole sentire parlare di un premio alla carriera ... Segnala fanpage.it
Ancora un premio per Ronaldo: cos’è il "Maradona Award" - Continua a inanellare record, trofei e viceversa Cristiano Ronaldo, il campione portoghese attaccante dell'Al Nassr che tra un mese, il 5 febbraio, compirà 39 anni. Lo riporta ilgiornale.it