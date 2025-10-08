Crisi tra Roberto Mancini e Silvia Fortini | il gesto social che fa discutere

Un gesto apparentemente insignificante, ma sufficiente a scatenare un’ondata di curiosità. Il tecnico italiano Roberto Mancini e la moglie Silvia Fortini avrebbero smesso di seguirsi su Instagram. Un dettaglio minimo, certo, ma che nel linguaggio dei social è spesso interpretato come un segnale. In poche ore, il web si è acceso di domande e supposizioni sullo stato del loro matrimonio. Mancini, oggi alla guida della Nazionale dell’Arabia Saudita, ha dedicato la sua vita al calcio, prima come giocatore e poi come allenatore. Nonostante la notorietà, ha sempre difeso la sua privacy. Il suo primo matrimonio con Federica Morelli, concluso nel 2015 dopo anni di vita insieme, gli ha lasciato tre figli: Filippo, Andrea e Camilla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

