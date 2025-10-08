Crisi politica in Francia Le Pen | Farsa durata abbastanza

«Censuro tutto. È inaccettabile. La farsa è durata abbastanza». Lo ha dichiarato Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, in merito alle attuali consultazioni del primo ministro uscente Sebastien Lecornu, che si è dimesso il 6 ottobre dopo appena 27 giorni a Matignon e meno di 24 ore dopo aver presentato il suo governo ( il più breve della Quinta Repubblica ). Sia l’estrema destra del RN che la sinistra della France Insoumise hanno chiesto di tornare alle urne, ma Emmanuel Macron – sempre più sotto pressione – punta a tenere duro fino al 2027: in un discorso Lecornu ha sottolineato il «desiderio» delle forze politiche di centro, destra e Place Publique di avere un bilancio entro il 31 dicembre, «una convergenza che ovviamente elimina la prospettiva di scioglimento» dell’Assemblea Nazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

