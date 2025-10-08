Crisi di governo in Francia Lecornu | Ho provato di tutto la mia missione è finita Macron nominerà un primo ministro in 48 ore

Today.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla fine Sebastien Lecornu non ce l'ha fatta. Dopo due giorni di intense trattative per portare la Francia fuori dalla crisi politica, il ministro della difesa francese incaricato dal presidente Emmanuel Macron di formare un nuovo governo è intervenuto in diretta su France 2: "La situazione. 🔗 Leggi su Today.it

crisi governo francia lecornuFrancia: si dimette Lecornu (il suo governo è durato una notte), per Macron è crisi politica senza fine - La Francia è nel caos, Macron dovrà ora nominare il sesto primo ministro in poco più di tre anni. Riporta panorama.it

crisi governo francia lecornuCrisi politica in Francia: Lecornu continua le consultazioni e Macron resiste - Crisi politica in Francia: Sebastien Lecornu continua le consultazioni ed Emmanuel Macron resiste. Si legge su mam-e.it

