L’avvento di Internet e delle tecnologie digitali ha rivoluzionato la criminalità organizzata in America Latina, proiettandola in un ecosistema ibrido dove fisico e virtuale si intrecciano. Il narcotraffico, un tempo basato su rotte marittime e valigie di contanti, oggi si alimenta di piattaforme online, logistica criptata e sistemi di pagamento in criptovalute. La facilità con cui produttori di fentanil e metanfetamine in Messico possono accedere a precursori chimici attraverso fornitori nel web aperto e nel dark web mostra quanto le barriere regolatorie siano state erose. I cartelli non dipendono più solo da corrieri e intermediari locali: i network digitali consentono di gestire forniture e pagamenti con un clic, aggirando controlli doganali e finanziari. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Crimine organizzato nell’era digitale: metamorfosi di un potere globale