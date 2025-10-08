Criminalità in Umbria | picchi di femminicidi e di furti in casa il procuratore Sottani lancia l' allarme

Umbria, è allarme criminalità con l’improvviso aumento di femminicidi (il primo caso in Italia nel 2025 è avvenuto nella regione), l’incremento dei reati predatori e il rischio di infiltrazioni mafiose nell’economia regionale.È il dato tracciato da Sergio Sottani, procuratore generale di Perugia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it