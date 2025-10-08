Cremona si prepara a celebrare la dolcezza | torna la Festa del Torrone

Milanotoday.it | 8 ott 2025

Si alza il sipario su uno degli appuntamenti più amati dell’autunno lombardo: la Festa del Torrone di Cremona, giunta alla sua 28ª edizione, animerà la città dal 8 al 16 novembre 2025 con un ricco programma che unisce tradizione, innovazione e spettacolo.L’evento, diventato un simbolo della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

