cremona corde antiche alla scoperta della collezione carutti

Cremona, 8 ottobre 2025 – Valorizzare gli strumenti della Collezione Carlo Alberto Carutti, una delle più importanti raccolte di strumenti a corda per la qualità, rarità e stato di conservazione degli strumenti che la costituiscono. E’ questo l’obiettivo dell’Iniziativa Corde Antiche, promossa da Cremona Musei in collaborazione con il Teatro A. Ponchielli. La Collezione è costituita da una cinquantina di strumenti a corde, tra cui preziose chitarre e ripercorre quattro secoli di liuteria tra XVII, XVIII e XIX secolo ed è in comodato al Museo Civico Ala Ponzone di Cremona. Corde Antiche prevede una serie di appuntamenti, che vedranno protagonisti, non solo artisti, ma anche alcuni tra i più significativi strumenti della raccolta, con un focus speciale sull’evoluzione della chitarra dalla seconda metà del Settecento alla fine dell’Ottocento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

