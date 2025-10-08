Cremona Bertolaso in visita all’ospedale | Pronto Soccorso entro marzo e Terapia Intensiva tra le più moderne

Cremona, 8 ottobre 2025 – Giornata in provincia di Cremona per l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. In mattinata ha preso parte, a Ripalta Cremasca, alla cerimonia di inaugurazione delle nuove postazioni di defibrillatori installate sul territorio comunale nell'ambito del progetto 'Cuore sicuro - Una comunità che salva', promosso dal Comune con Avis. L'iniziativa, che rende Ripalta Cremasca un comune cardio-protetto, rappresenta un importante investimento per la sicurezza e la tutela della salute dei cittadini. Successivamente, l'assessore Bertolaso ha visitato l'ospedale di Cremona per fare il punto sugli interventi di riqualificazione del Pronto Soccorso e della nuova Terapia intensiva, due opere strategiche del Piano di riordino della rete ospedaliera post pandemia, finanziato dal Ministero della Salute e da Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cremona, Bertolaso in visita all’ospedale: Pronto Soccorso entro marzo e Terapia Intensiva tra le più moderne

Pd Cremona: “Difendiamo la sanità - Mercoledì 8 ottobre, in occasione della visita dell’assessore regionale Guido Bertolaso all’Ospedale di Cremona, il Partito Democratico di Cremona sarà presente con un presidio pubblico, dalle 10. Segnala cremonaoggi.it