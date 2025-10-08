Crea la tua lanterna magica

Quando il crepuscolo si avvicina accendi la fantasia. Dal 30 ottobre al 1 novembre, ogni pomeriggio dalle 16:00 alle 16:45, la Fattoria Didattica Vigne degli Olmi diventerà il luogo di una meravigliosa avventura luminosa per bambini.Cosa faremo insieme?I bambini costruiranno la loro lanterna. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: crea - lanterna

Spazio Gioca & Crea – ILLUMINA LA NOTTE Questo sabato 11 ottobre accendiamo la fantasia! Durante il nostro laboratorio creativo costruiremo insieme una lanterna spaventosa, perfetta per illuminare le notti d’autunno… e prepararci ad Halloween! - facebook.com Vai su Facebook

Come creare una lanterna magica con i bambini - In occasione dell’arrivo delle festività natalizie, con la loro tipica atmosfera magica ed incantata, può essere una simpatica idea quella di coinvolgere i bambini in un bellissimo lavoretto manuale, ... Scrive donnamoderna.com

VÅRSYREN di IKEA: la lanterna per candele che trasforma la tua casa, ora a soli €1,50 - La lanterna VÅRSYREN è molto più di un semplice supporto per candele: è un elemento di design che trasforma lo spazio con la sua luce soffusa e il suo motivo decorativo. Come scrive castellinews.it