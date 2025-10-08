Cpr il Consiglio di Stato annulla parzialmente il decreto del Viminale | Garantire assistenza adeguata
Il Consiglio di Stato ha parzialmente annullato il decreto del ministero dell’Interno che regolamentava la gestione dei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr), stabilendo che nei bandi di appalto dovranno essere garantiti “livelli di assistenza socio-sanitaria in linea con le previsioni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Il CdS annulla il capitolato d’appalto dei CPR: standard sanitari inadeguati - La decisione del Consiglio di Stato rappresenta una svolta nel contenzioso sui Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), perché riconosce che lo Stato – attraverso il proprio schema di capitolato d ... Come scrive meltingpot.org