Cpr il Consiglio di Stato annulla parzialmente il decreto del Viminale | Garantire assistenza adeguata

Firenzetoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio di Stato ha parzialmente annullato il decreto del ministero dell’Interno che regolamentava la gestione dei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr), stabilendo che nei bandi di appalto dovranno essere garantiti “livelli di assistenza socio-sanitaria in linea con le previsioni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: consiglio - stato

Catella, Sala e la battaglia legale sul Pirellino: al Consiglio di Stato vince (a sorpresa) l'immobiliarista sotto accusa

Antenna 5G, il Comune di Mondolfo vince il ricorso al Consiglio di Stato

Respinto ricorso al Consiglio di Stato contro impianto di biometano

cpr consiglio stato annullaCpr, il Consiglio di Stato annulla parzialmente il decreto del Viminale: “Garantire assistenza adeguata” - Il Consiglio di Stato ha parzialmente annullato il decreto del ministero dell’Interno che regolamentava la gestione dei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr), stabilendo che nei bandi di appalto d ... Riporta firenzetoday.it

Il CdS annulla il capitolato d’appalto dei CPR: standard sanitari inadeguati - La decisione del Consiglio di Stato rappresenta una svolta nel contenzioso sui Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), perché riconosce che lo Stato – attraverso il proprio schema di capitolato d ... Come scrive meltingpot.org

Cerca Video su questo argomento: Cpr Consiglio Stato Annulla