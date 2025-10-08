Covid in Toscana | nessun decesso nell’ultima settimana e 186 nuovi casi 66 i ricoverati 5 in terapia intensiva

Non si registrano morti per Covid 19 in Toscana negli ultimi sette giorni (1-8 ottobre 2025). Sono 186 i nuovi casi: 51 confermati con tampone molecolare e gli altri 135 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Covid in Toscana: nessun decesso nell’ultima settimana e 186 nuovi casi. 66 i ricoverati (5 in terapia intensiva)

In questa notizia si parla di: covid - toscana

