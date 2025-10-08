Covid 350 contagiati in provincia dalla variante Xfg Stratus

Si chiama XFG Stratus. Nulla a che fare con un nuovo pianeta o un'automobile dalle prestazioni eccezionali. No, perché in realtà è il nome della variante Covid che sta mettendo a letto, giorno dopo giorno, sempre più friulani e in particolare pordenonesi. Si, perché ancora una volta è la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it