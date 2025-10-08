Coverciano inaugurato il nuovo Museo del Calcio Gravina | Un luogo vivo
Firenze, 8 ottobre 2025 – «Il Museo del nostro calcio è un luogo fisico ma anche vivo, l'impegno è tramandare alle future generazioni ogni piccola testimonianza che qui dentro parla e racconta storie e aneddoti di gioia, esaltazione, sofferenza, che poi vanno a ricomporre l'identità del nostro calcio ma anche del nostro Paese». Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, durante la cerimonia dell'inaugurazione del “Nuovo Museo del Calcio” a Coverciano, che dopo un anno e mezzo di lavori si presenta rimodernato, con un nuovo ingresso, una nuova corte e un nuovo campo di calcio per permettere ai visitatori di giocare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: coverciano - inaugurato
Nasce in Friuli una nuova "casa" degli scacchi italiani, per aiutare il movimento a crescere e a raggiungere i vertici mondiali. Anche gli scacchi quindi avranno la loro "Coverciano", un'unica sede per la preparazione e la formazione degli atleti. Sabato prossi - facebook.com Vai su Facebook
Coverciano, inaugurato il nuovo Museo del Calcio. Gravina: “Un luogo vivo” - Il presidente della Figc: “Ogni piccola testimonianza qui dentro parla e racconta storie e aneddoti di gioia, esaltazione, sofferenza, che poi vanno a ricomporre l'identità del nostro calcio ma anche ... Riporta lanazione.it
Gravina al Museo del calcio di Coverciano: «la memoria non è nostalgia ma responsabilità» - Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della visita al nuovo Museo del Calcio di Coverciano. Si legge su ilnapolista.it