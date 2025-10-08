Firenze, 8 ottobre 2025 – «Il Museo del nostro calcio è un luogo fisico ma anche vivo, l'impegno è tramandare alle future generazioni ogni piccola testimonianza che qui dentro parla e racconta storie e aneddoti di gioia, esaltazione, sofferenza, che poi vanno a ricomporre l'identità del nostro calcio ma anche del nostro Paese». Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, durante la cerimonia dell'inaugurazione del “Nuovo Museo del Calcio” a Coverciano, che dopo un anno e mezzo di lavori si presenta rimodernato, con un nuovo ingresso, una nuova corte e un nuovo campo di calcio per permettere ai visitatori di giocare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Coverciano, inaugurato il nuovo Museo del Calcio. Gravina: “Un luogo vivo”