Costringe la fidanzata a dormire in videochiamata per controllarla poi la perseguita anche quando si lasciano
Un uomo è finito nei guai per atti persecutori, rapina e lesioni aggravati nei confronti di una donna di Montesarchio, nel Beneventano, condotte messe in atto sia quando stavano insieme che a relazione ormai terminata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
