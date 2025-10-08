Costez Franciacorta 10-12 ottobre | weekend tra ritmo moda e sapori

Sbircialanotizia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre giorni per ritrovare il gusto di ballare, bere bene e circondarsi di stile: all’Hotel Costez Franciacorta, a Cazzago, dal 10 al 12 ottobre 2025 il fine settimana si accende con tre format diversi e complementari. Musica, estetica e convivialità si intrecciano in un percorso che abbraccia venerdì, sabato e domenica, portando in scena energia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

costez franciacorta 10 12 ottobre weekend tra ritmo moda e sapori

© Sbircialanotizia.it - Costez Franciacorta, 10-12 ottobre: weekend tra ritmo, moda e sapori

In questa notizia si parla di: costez - franciacorta

Costez Franciacorta accende l’autunno: weekend di musica e cocktail 3-5 ottobre

costez franciacorta 10 12HOTEL COSTEZ FRANCIACORTA: FUN FRIDAY, IN VOGUE E FLOWER - Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, infatti all'Hotel Costez Franciacorta, a Cazzago (Brescia), il ritmo è di nuovo  alto, così come il livello di stile e divertimento. Lo riporta lombardiapress.it

HOTEL COSTEZ FRANCIACORTA: 3, 4 E 5/10 TRE SERATE ESPLOSIVE - Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025 all'Hotel Costez Franciacorta, a Cazzago (Brescia), il ritmo è decisamente alto. Come scrive lombardiapress.it

Cerca Video su questo argomento: Costez Franciacorta 10 12