Così Meloni ha tagliato 13 miliardi alla sanità pubblica

Today.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Siamo testimoni di un lento ma inesorabile smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale". Così Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE, ha presentato lo stato della sanità italiana. Parole pesanti, accompagnate dai dati contenuti nel nuovo rapporto sul servizio sanitario. 🔗 Leggi su Today.it

