Così i nostri salari restano i più bassi
Ha fatto scalpore una recente analisi comparativa sui salari reali (cioè sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti depurate dall’inflazione) contenuta nell’ultimo bollettino economico della. 🔗 Leggi su Lastampa.it
In questa notizia si parla di: nostri - salari
Oggi, 25 settembre, è la Giornata Mondiale per il Salario Dignitoso Milioni di persone lavorano ogni giorno nel settore della moda senza ricevere un salario dignitoso. Dal Bangladesh all’Italia, chi cuce i nostri vestiti spesso non riesce a garantire cibo, cas - facebook.com Vai su Facebook