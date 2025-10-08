Così i carabinieri del caso Garlasco aiutavano il collega a stalkerare la ex

Il maggiore Pappalardo, a 44 anni, inizia una storia con una ragazza di 17. Quando viene mollato, chiede aiuto agli amici Scoppetta e Sapone. Che iniziano a sorvegliare la donna, pure con un dispositivo Gps. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Così i carabinieri del caso Garlasco aiutavano il collega a stalkerare la ex

In questa notizia si parla di: carabinieri - caso

Depistaggi nel caso Cucchi: condannati due carabinieri, assolto il terzo

Depistaggi e “falso” nel caso Stefano Cucchi: due carabinieri condannati, uno assolto

Falso e depistaggio nei processi sul caso Cucchi, condannati due carabinieri. Il pm: “Spero sia l’ultima puntata”

COSÌ I CARABINIERI DEL CASO GARLASCO AIUTAVANO IL COLLEGA A STALKERARE LA EX Il maggiore Pappalardo, a 44 anni, inizia una storia con una ragazza di 17. Quando viene mollato, chiede aiuto agli amici Scoppetta e Sapone. Che iniziano a so - facebook.com Vai su Facebook

Caso #Cucchi, Corte Appello su depistaggi: "Carabinieri hanno fornito versione di comodo" - X Vai su X

Garlasco, il caso Venditti e il “sistema Pavia”: ombre e silenzi scuotono le inchieste - Dal Riesame sull’ex pm Venditti al caso Poggi: indagini parallele, pizzini e frasi choc intrecciano Garlasco e il “sistema Pavia” in un quadro sempre più ricco di dubbi ... Riporta panorama.it

Caso Garlasco, il carabiniere Sapone: «Non mi hanno mai offerto soldi per condizionare il mio lavoro» - Silvio Sapone, carabiniere in congedo, ha lavorato per quasi 30 anni alla polizia giudiziaria in procura, come responsabile dell’ufficio ... Secondo laprovinciapavese.gelocal.it