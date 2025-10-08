Così banche e assicurazioni di Usa e Ue finanziano la guerra di Israele a Gaza negoziando bond israeliani
Banche e assicurazioni occidentali stanno di fatto finanziando l’offensiva israeliana a Gaza attraverso la loro attività di intermediari per l’acquisto di titoli di Stato. Secondo una inchiesta della piattaforma di giornalismo investigativo Follow The Money, a firma Siem Eikelenboom e Casper Rouffaer, le attività di alcune banche come Deutsche Bank, BNP Paribas e Allianz si intrecciano con le attività dello Stato di Israele impegnato nella guerra con Hamas dal 7 ottobre 2023, dopo il massacro firmato dalla fazione armata islamista. “Giganti finanziari, tra cui la tedesca Allianz e importanti banche, potrebbero aver violato le linee guida aziendali sui diritti umani acquistando o negoziando titoli di Stato israeliani mentre il Paese combatte la guerra a Gaza”, scrive la testata, ricordando che il numero di titoli emessi e venduti è “aumentato vertiginosamente negli ultimi due anni, attirando le critiche di organizzazioni della società civile, parlamentari europei e della principale esperta Onu sui diritti dei palestinesi”, Francesca Albanese, “man mano che la guerra in Gaza si intensificava”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: banche - assicurazioni
