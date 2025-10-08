Così abbiamo battuto il plotone di Tridico

Due contro tutti. Si può riassumere così, tra serio e faceto, la battaglia di comunicazione che alle elezioni regionali in Calabria ha visto protagonisti Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico, una sfida che ha visto trionfare nettamente il governatore uscente con quasi il 60 per cento dei consensi. La macchina elettorale dell’esponente del centrodestra è stata impressionante, ma attenzione: dietro non c’è un team composto da decine di persone. Fabrizio Augimeri e Veronica Rigoni: solo le loro spalle hanno sostenuto la sfida contro il “plotone” a disposizione dell’ex presidente dell’Inps. “Aveva un plotone di assistenti”, ci conferma Augimeri, da quattro anni al fianco di Occhiuto dopo le esperienze in Forza Italia e al fianco di ministri come Brunetta, Gelmini e Bongiorno: “Tridico aveva quindici persone, la maggior parte pagate dal Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

