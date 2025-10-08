Cose orribili andrebbe radiato Milo Infante contro l’avvocato Lovati | Cose orribili solo se uno è ubriaco…
Continuano le polemiche dopo le dichiarazioni dell’avvocato Massimo Lovati, rilasciate a Fabrizio Corona e pubblicate nel podcast Falsissimo. Le frasi, riferite al caso Yara Gambirasio, hanno scatenato indignazione e reazioni durissime nel mondo dell’informazione e della giustizia. Parole considerate da molti offensive e inaccettabili, che hanno riportato sotto i riflettori una vicenda già dolorosa per i familiari della giovane vittima e per l’opinione pubblica. Nella puntata di ieri di Ore 14 su Rai 2, Milo Infante — che dedica sempre una finestra al caso di Garlasco con i suoi continui sviluppi — ha commentato quanto accaduto, prendendo una posizione netta contro l’avvocato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
