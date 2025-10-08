Cos'è il botulismo infantile | l'alimento comune da evitare nei bambini sotto i 12 mesi
Il botulismo infantile non è causato dall'ingestione di alimenti contaminati dalla tossina botulinica, ma dalle spore del batterio che possono attivarsi direttamente nell'intestino del bambino e produrre la tossina. Anche se spesso è difficile risalire all'origine dell'intossicazione, in alcuni casi è stata associata al consumo di miele. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Botulismo infantile, cos'è la malattia che colpisce i bambini sotto l'anno di età - All'origine del problema c'è il Clostridium botulinum, un batterio in grado di vivere sotto forma di spore (presenti nel suolo, nell'acqua e in vari alimenti, tra cui il miele). Si legge su corriere.it