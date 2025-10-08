Cosa succede alle pensioni nel 2026? Novità positiva ma non per tutti | ecco a chi spetta

Oggi vi parleremo di una tematica che interessa tutti gli italiani, in particolare chi si avvicina alla pensione o già la percepisce. Andiamo a scoprire quali saranno le novità a partire dal prossimo anno. Dopo una vita passata a lavorare, il raggiungimento della pensione è spesso visto come una liberazione, ed oggi andremo ad approfondire una tematica di sicuro interesse generale. Il tutto riguarda, infatti, gli aumenti che ci saranno a partire da gennaio del 2026, che sono stati spiegati chiaramente sul sito web “ Virgilio.it “. Gli aumenti vanno in base all’inflazione, e dal prossimo anno, ci sono di mezzo degli aumenti che riguardano proprio l’assegno erogato dall’ INPS. 🔗 Leggi su Game-experience.it

