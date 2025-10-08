Cosa sta succedendo negli USA con lo Shutdown | caos negli aeroporti 4mila voli in ritardo

Lo shutdown USA provoca ritardi e caos negli aeroporti. In questi giorni, oltre 4mila voli hanno subito ritardi per carenza di lavoratori sia nelle torri di controllo che negli scali. I viaggiatori sono stati invitati a mettere in conto lunghi tempi di attesa e a controllare lo stato dei propri voli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Licenziati, tutto bloccato”. Caos negli Usa, cosa sta succedendo intorno a Trump: alta tensione - Era quasi mezzanotte quando, tra i corridoi illuminati della Casa Bianca, è arrivato l’ordine che avrebbe cambiato il ritmo di un’intera nazione. Riporta thesocialpost.it