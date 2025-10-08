Cosa sono i missili Tomahawk su cui Trump dice di aver preso una decisione

Il presidente americano Donald Trump ha detto di aver preso una decisione con riserva ("sort of made a decision”) sulla fornitura di missili Tomahawk all’Ucraina, dopo che un mese fa il vicepresidente, J. D. Vance, aveva dichiarato che la Casa Bianca stava valutando la richiesta di Kyiv di Tomahawk a lungo raggio in grado di colpire in profondità la Russia, compresa Mosca. La riserva è che Trump vuole sapere cosa intendono fare gli ucraini con i missili prima di fornirli. "Dove li stanno mandando, credo che dovrò chiedermelo. Vorrei porre alcune domande. Non mi aspetto un'escalation", ha detto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Cosa sono i missili Tomahawk, su cui Trump dice di aver preso una decisione

