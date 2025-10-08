Cosa sono i missili Tomahawk su cui Trump dice di aver preso una decisione

Ilfoglio.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente americano Donald Trump ha detto di aver preso  una decisione con riserva ("sort of made a decision”) sulla fornitura di missili Tomahawk all’Ucraina, dopo che un mese fa il vicepresidente, J. D. Vance, aveva  dichiarato che  la Casa Bianca stava valutando la richiesta di Kyiv di Tomahawk a lungo raggio in grado di colpire in profondità la Russia, compresa Mosca. La riserva è che Trump vuole sapere cosa intendono fare gli ucraini con i missili prima di fornirli. "Dove li stanno mandando, credo che dovrò chiedermelo. Vorrei porre alcune domande. Non mi aspetto un'escalation", ha detto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

cosa sono i missili tomahawk su cui trump dice di aver preso una decisione

© Ilfoglio.it - Cosa sono i missili Tomahawk, su cui Trump dice di aver preso una decisione

In questa notizia si parla di: cosa - sono

Sinner polverizza Bublik agli US Open, Sasha la prende bene: cosa si sono detti a rete tra le risate

Cosa sono i pannelli agrivoltaici e perché c’è un quartiere di Forlì che protesta

Cosa sono gli ohagi, i dolci che si mangiano solo durante gli equinozi in autunno e primavera

cosa sono missili tomahawkCosa sono i missili Tomahawk, su cui Trump dice di aver preso una decisione - L'Ucraina già da tempo chiede agli Stati Uniti la fornitura del sistema, che secondo il Cremlino rappresenterebbe una "grave escalation". Come scrive ilfoglio.it

cosa sono missili tomahawkMissili Tomahawk: cosa sono e come potrebbe cambiare il conflitto tra Russia e Ucraina - Hanno una gittata di 2500 km e possono raggiungere 880 km/h. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cosa Sono Missili Tomahawk