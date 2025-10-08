Cosa sappiamo sulla scomparsa di Andrea Gentili a Calcata | l'ultimo pranzo in famiglia e poi nessuna notizia
Andrea Gentili ha 83 anni ed è disperso nei boschi di Calcata, in provincia di Viterbo, dal 26 settembre 2025. Era a pranzo con i famigliari quando è tornato verso la macchina, ma se ne sono perse le tracce. Ad oggi le ricerche non hanno portato ad alcun esito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: cosa - sappiamo
Morte Dj Godzi a Ibiza, è giallo sulla causa del decesso. Cosa sappiamo
Film porno gay nel totem turistico, imbarazzo al Lido. Hacker in azione alle 2, la telefonata ai carabinieri, indagine del Comune. Cosa sappiamo
Il caso del “Nutella Sweet & Café” a Gaza. Ecco cosa sappiamo
Morte di Luisa Asteggiano a Formentera, cosa sappiamo. «Esclusa una morte violenta, scarcerato il compagno - X Vai su X
È in via di definizione una stretta per arginare in Italia il fenomeno dei baby influencer e delle star adolescenti del web. Cosa sappiamo ? https://shorturl.at/taxDS - facebook.com Vai su Facebook
Cosa sappiamo sulla scomparsa di Andrea Gentili a Calcata: l’ultimo pranzo in famiglia e poi nessuna notizia - Andrea Gentili ha 83 anni ed è disperso nei boschi di Calcata, in provincia di Viterbo, dal 26 settembre 2025. fanpage.it scrive
Andrea Gentili scomparso da Calcata il 26 settembre: ricerche attive per l'83enne - Penelope Italia OdV offre supporto 24/7 a famiglie di persone scomparse con assistenza legale, investigativa e psicologica. Come scrive tag24.it