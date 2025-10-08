Cosa sappiamo sulla scomparsa di Andrea Gentili a Calcata | l'ultimo pranzo in famiglia e poi nessuna notizia

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Gentili ha 83 anni ed è disperso nei boschi di Calcata, in provincia di Viterbo, dal 26 settembre 2025. Era a pranzo con i famigliari quando è tornato verso la macchina, ma se ne sono perse le tracce. Ad oggi le ricerche non hanno portato ad alcun esito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cosa - sappiamo

Morte Dj Godzi a Ibiza, è giallo sulla causa del decesso. Cosa sappiamo

Film porno gay nel totem turistico, imbarazzo al Lido. Hacker in azione alle 2, la telefonata ai carabinieri, indagine del Comune. Cosa sappiamo

Il caso del “Nutella Sweet & Café” a Gaza. Ecco cosa sappiamo

cosa sappiamo scomparsa andreaCosa sappiamo sulla scomparsa di Andrea Gentili a Calcata: l’ultimo pranzo in famiglia e poi nessuna notizia - Andrea Gentili ha 83 anni ed è disperso nei boschi di Calcata, in provincia di Viterbo, dal 26 settembre 2025. fanpage.it scrive

cosa sappiamo scomparsa andreaAndrea Gentili scomparso da Calcata il 26 settembre: ricerche attive per l'83enne - Penelope Italia OdV offre supporto 24/7 a famiglie di persone scomparse con assistenza legale, investigativa e psicologica. Come scrive tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Sappiamo Scomparsa Andrea