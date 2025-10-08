cosa sappiamo della limited edition di michael kors per il world food programm

Combattere la fame nel mondo: è questa l’intenzione di Michael Kors con la nuova limited edition. Questi capi nascono dopo la visita del designer americano presso la sede centrale del Wfp- World food programme di Roma, consolidando il suo storico impegno attraverso l’iniziativa Watch hunger stop, lanciata nel 2013. Così, il marchio di Capri Holdings lancia una limited edition di due t-shirt, presentata dallo stesso designer. Michael Kors, una limited edition per il World food programm. Non è la prima volta che il designer si interessa di cause umanitarie. Dunque, per celebrare il rinnovo dell’impegno, il brand ha deciso di disegnare, produrre e lanciare ben due T-shirt in edizione limitata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

