Cosa sappiamo della limited edition di Michael Kors per il World food programm
Combattere la fame nel mondo: è questa l’intenzione di Michael Kors con la nuova limited edition. Questi capi nascono dopo la visita del designer americano presso la sede centrale del Wfp- World food programme di Roma, consolidando il suo storico impegno attraverso l’iniziativa Watch hunger stop, lanciata nel 2013. Così, il marchio di Capri Holdings lancia una limited edition di due t-shirt, presentata dallo stesso designer. Michael Kors, una limited edition per il World food programm. Non è la prima volta che il designer si interessa di cause umanitarie. Dunque, per celebrare il rinnovo dell’impegno, il brand ha deciso di disegnare, produrre e lanciare ben due T-shirt in edizione limitata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: cosa - sappiamo
Morte Dj Godzi a Ibiza, è giallo sulla causa del decesso. Cosa sappiamo
Film porno gay nel totem turistico, imbarazzo al Lido. Hacker in azione alle 2, la telefonata ai carabinieri, indagine del Comune. Cosa sappiamo
Il caso del “Nutella Sweet & Café” a Gaza. Ecco cosa sappiamo
Morte di Luisa Asteggiano a Formentera, cosa sappiamo. «Esclusa una morte violenta, scarcerato il compagno - X Vai su X
È in via di definizione una stretta per arginare in Italia il fenomeno dei baby influencer e delle star adolescenti del web. Cosa sappiamo ? https://shorturl.at/taxDS - facebook.com Vai su Facebook
Limited Run Games annuncia lo showcase LRG3 2025, presto la data di uscita di Tombi! 2 Special Edition? - Limited Run Games, azienda statunitense specializzata nella pubblicazione di edizioni fisiche e riedizioni di giochi classici, ha annunciato lo showcase LRG3 2025. Riporta msn.com