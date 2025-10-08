Il day after le grandi manifestazioni Pro Pal sta dando luogo ad una discussione infinita. A sinistra si sottolinea la grande partecipazione popolare. A destra si mette l’accento sui disordini fomentati dai gruppi violenti e le relative devastazioni. Non sono poi mancati le giuste critiche di singoli episodi, come l’infame esposizione di quel grande striscione che inneggiava al 7 ottobre, come l’inizio della resistenza palestinese. Un’offesa bruciante non solo per gli israeliani decimati, violentati, ed infine deportati in quel giorno terribile. Ma per gli stessi palestinesi la cui resistenza, non necessariamente armata, ha una storia ben più lunga. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cosa penso del confuso agitarsi al grido di “Free Palestine”. Scrive Polillo