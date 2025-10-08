Cosa penso davvero di Ilaria Salis | Mauro Corona lo dice e Berlinguer si infuria

News tv. – La puntata di È sempre Cartabianca trasmessa martedì 7 ottobre su La7 ha visto un confronto particolarmente teso tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer. Al centro della discussione, il caso che coinvolge Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, e la recente decisione dell’ Europarlamento di non procedere con la revoca della sua immunità parlamentare. Il dibattito si è acceso già nei primi minuti della trasmissione, offrendo uno spaccato significativo delle opinioni divergenti sul tema. . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Cosa penso davvero di Ilaria Salis”: Mauro Corona lo dice e Berlinguer si infuria

In questa notizia si parla di: cosa - penso

Sinner, Federica Pellegrini rompe il silenzio: “Cosa penso di lui e del doping”. Ancora polemiche

FEDERICA SCIARELLI SU GARLASCO: LE PERSONE MI CHIEDONO COSA NE PENSO MA COME MAI QUESTA…?

Materazzi: "Gattuso ct? Ecco cosa ne penso..."

.@Azzurri, Gattuso: "Abbiamo tante cose da correggere non solo in difesa. Chiesa? Gli parlo tanto, sa cosa penso ma non è ancora al cento per cento, deve risolvere delle problematiche" - X Vai su X

Elizabeth Olsen sul suo futuro come Scarlet Witch: "Penso che la cosa speciale degli ultimi 5 anni sia che ho potuto fare così tanto con il personaggio che non avrei mai pensato di fare. Ci sono ancora delle storyline che ho visto nei fumetti e che mi piacerebbe - facebook.com Vai su Facebook

Ilaria Salis, il Parlamento Ue voterà per l'immunità: cosa succede in caso di revoca - Domattina la commissione Juri del Parlamento Europeo voterà, a porte chiuse, sulla richiesta di revoca dell'immunità per Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, accusata dall'Ungheria di aver aggredito due ... Come scrive tg24.sky.it

Cosa rischia Ilaria Salis se perde l’immunità parlamentare e quando si decide: le prossime tappe - Il caso di Ilaria Salis era emerso nelle cronache italiane con un'immagine, all'inizio del 2024: quella della 39enne portata in tribunale con catene al collo e manette, in Ungheria, dopo essere stata ... Da fanpage.it