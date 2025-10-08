Il principe William e il principe Harry erano un tempo migliori amici. I due fratelli hanno perso la madre, la principessa Diana, in tenera età, ma quando Harry ha lasciato la famiglia reale, tutto è cambiato. I due non si parlano da anni, ma la faida è davvero iniziata quando Harry se n’è andato con Meghan? Secondo l’ex maggiordomo di Diana, Paul Burrell, tutto potrebbe essere iniziato con un evento scatenante avvenuto durante la loro infanzia. L’infanzia del principe William e del principe Harry è stata piena di gioia. La principessa Diana aveva deciso di crescerli nel modo più “normale” possibile, cosa che almeno William ha continuato a fare con i propri figli. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Cosa ha scatenato la faida tra il principe William e Harry