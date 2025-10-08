Cosa è successo tra Antonio Tajani e il sindaco Giuseppe Sala e cosa c'entra il Salva Milano

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla fine di un convegno il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato della necessità di nominare un commissario speciale per portare avanti il decreto "Salva Milano". Il sindaco Giuseppe Sala ha risposto sui suoi social affermando che quella proposta è "morta e sepolta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cosa - successo

Blackout in alcune zone di Firenze: cosa è successo

Lutto nel mondo della musica, trovato morto in casa: cosa è successo

Emma Watson nei guai con la legge: cosa è successo?

Temptation Island 2025, cosa &#232; successo alle coppie: il matrimonio di Antonio e Valentino, il sesso del figlio di Simone e Sonia e l'amore ritrovato degli avvocati - Valentina aveva criticato molto Antonio insieme alle altre ragazze, poi si era avvicinata al tenatore Francesco. Scrive ilmessaggero.it

Temptation Island 2025, cosa &#232; successo alle coppie: il matrimonio di Antonio e Valentino, il sesso del figlio di Simone e Sonia e l'amore ritrovato degli avvocati - Poi viene annunciata una sorpresa da Antonio per Valentina, che va a prepararsi con un lungo abito da sera. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa 232 Successo Antonio