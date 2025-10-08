cosa ci insegna la storia del cuba libre

La disputa ideologica che ha reso “triste” il materasso di Michele mi ha fatto pensare al famosissimo cocktail “Cuba Libre”. Pare sia stato ideato in un bar de L’Avana durante la guerra d’indipendenza cubana quando soldati americani e cubani brindarono “Cuba Libre!” mescolando rum cubano (simbolo della cultura locale) e la Coca-Cola (simbolo dell’influenza americana). Questo cocktail acquisì poi un significato ben preciso durante la rivoluzione dei “barbudos” degli anni ’60. La sua preparazione (secondo i rivoluzionari cubani) prevedeva di versare prima la bibita gassata americana e solo successivamente il rum cubano che simbolicamente sovrastava quindi il simbolo USA e poi si concludeva con il brindisi “Cuba libre siempre!”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

