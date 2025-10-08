Cosa c’è dietro il nuovo record dell’oro oltre i 4mila dollari

Linkiesta.it | 8 ott 2025

Per la prima volta l’oro ha superato il prezzo record di 4mila dollari l’oncia, raggiungendo i 4.019 dollari proseguendo quindi il rally che ha fatto salire i prezzi di oltre il 50 per cento quest’anno. Dietro l’impennata ci sono – come spiega il Financial Times – le banche centrali che acquistano lingotti per diversificare rispetto al dollaro, ma anche gli investitori che vedono l’oro come una copertura contro l’incertezza storica del momento. L’oro rappresenta un’alternativa più sicura al dollaro, un «eccellente diversificatore» per i portafogli, come lo definiscono diversi broker. Era già successo nei periodi di caos e incertezza: l’oro ha superato i 1. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

