cortona prorogato il bando per le borse di studio danilo camorri

Arezzo, 8 ottobre 2025 –  .  La possibilità riguarda gli studenti di tutta la Valdichiana, la nuova scadenza è il 31 ottobre Sono stati prorogati i termini per il bando delle borse di studio «Danilo Camorri». Al fine di favorire la massima partecipazione da parte di studentesse e studenti, è possibile presentare domanda entro il 31 ottobre 2025. La misura per aiutare i migliori giovani universitari impegnati nelle materie scientifiche è di nuovo aperta ai residenti dei comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano, Lucignano e Marciano, iscritti nell’anno 202425 a corsi di laurea in materie specialistiche informatiche quali: Ingegneria informatica, Ingegneria dell’informazione, Informatica, Laurea triennale in Statistica, Laurea magistrale in Statistica e «Data Science» nonché agli iscritti alle facoltà di Matematica, Fisica con riserva prioritaria agli studenti residenti iscritti ad Ingegneria informatica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

