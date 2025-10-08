Cortona Jazz Festival inizia il conto alla rovescia con la grande musica

Lanazione.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 8 ottobre 2025 –  Dal 22 al 25 ottobre, Cortona si prepara ad accogliere la settima edizione del Cortona Jazz Festival, un appuntamento ormai consolidato che torna con un programma ancora più ricco e una vocazione fortemente internazionale. Per quattro giorni, la città si trasformerà in un crocevia di esperienze artistiche, culturali ed enogastronomiche, dove la musica jazz dialoga con il territorio e con il mondo. Il programma è stato presentato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Cortona che patrocina e sostiene l’evento. Insieme ad Antonio Massarutto, direttore Cortona Jazz, Ohad Talmor direttore artistico Cortona Jazz e Roberta Pasini del Consorzio Cortona Doc, sono intervenuti l’assessore alla Cultura, Francesco Attesti e Luciano Meoni, sindaco di Cortona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

cortona jazz festival inizia il conto alla rovescia con la grande musica

© Lanazione.it - Cortona Jazz Festival, inizia il conto alla rovescia con la grande musica

In questa notizia si parla di: cortona - jazz

Il Jazz Festival torna a Cortona. Giovani talenti da tutta Europa

Cortona Jazz Festival: il programma completo

cortona jazz festival iniziaCortona Jazz Festival, inizia il conto alla rovescia con la grande musica - Ogni sera, a partire dalle 21, le luci del Teatro Signorelli si accenderanno su due concerti: un'alternanza tra grandi nomi della scena jazz internazionale, giovani promesse formate durante i workshop ... Si legge su lanazione.it

cortona jazz festival iniziaIl Jazz Festival torna a Cortona. Giovani talenti da tutta Europa - Al calar della sera, il sipario del Signorelli si alzerà per dare spazio alle emozioni dei concerti. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Cortona Jazz Festival Inizia