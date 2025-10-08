cortona jazz festival inizia il conto alla rovescia con la grande musica

Arezzo, 8 ottobre 2025 – Dal 22 al 25 ottobre, Cortona si prepara ad accogliere la settima edizione del Cortona Jazz Festival, un appuntamento ormai consolidato che torna con un programma ancora più ricco e una vocazione fortemente internazionale. Per quattro giorni, la città si trasformerà in un crocevia di esperienze artistiche, culturali ed enogastronomiche, dove la musica jazz dialoga con il territorio e con il mondo. Il programma è stato presentato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Cortona che patrocina e sostiene l’evento. Insieme ad Antonio Massarutto, direttore Cortona Jazz, Ohad Talmor direttore artistico Cortona Jazz e Roberta Pasini del Consorzio Cortona Doc, sono intervenuti l’assessore alla Cultura, Francesco Attesti e Luciano Meoni, sindaco di Cortona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

