Cortona Jazz Festival inizia il conto alla rovescia con la grande musica
Arezzo, 8 ottobre 2025 – Dal 22 al 25 ottobre, Cortona si prepara ad accogliere la settima edizione del Cortona Jazz Festival, un appuntamento ormai consolidato che torna con un programma ancora più ricco e una vocazione fortemente internazionale. Per quattro giorni, la città si trasformerà in un crocevia di esperienze artistiche, culturali ed enogastronomiche, dove la musica jazz dialoga con il territorio e con il mondo. Il programma è stato presentato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Cortona che patrocina e sostiene l’evento. Insieme ad Antonio Massarutto, direttore Cortona Jazz, Ohad Talmor direttore artistico Cortona Jazz e Roberta Pasini del Consorzio Cortona Doc, sono intervenuti l’assessore alla Cultura, Francesco Attesti e Luciano Meoni, sindaco di Cortona. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: cortona - jazz
Il Jazz Festival torna a Cortona. Giovani talenti da tutta Europa
Cortona Jazz Festival: il programma completo
ANAGRAFE CORTONA: VIA IL CARTACEO, ARRIVA IL DIGITALE A partire dal 25 settembre 2025, nel Comune di Cortona gli atti di stato civile – nascita, matrimonio, morte, cittadinanza, unione civile – non saranno più redatti su supporto cartaceo, ma esclu - facebook.com Vai su Facebook
Cortona Jazz Festival, inizia il conto alla rovescia con la grande musica - Ogni sera, a partire dalle 21, le luci del Teatro Signorelli si accenderanno su due concerti: un'alternanza tra grandi nomi della scena jazz internazionale, giovani promesse formate durante i workshop ... Si legge su lanazione.it
Il Jazz Festival torna a Cortona. Giovani talenti da tutta Europa - Al calar della sera, il sipario del Signorelli si alzerà per dare spazio alle emozioni dei concerti. msn.com scrive