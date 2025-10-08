Cortona Jazz Festival 2025 | la settima edizione parla al mondo
Dal 22 al 25 ottobre 2025, Cortona torna a essere la capitale del jazz con la settima edizione del Cortona Jazz Festival, un evento che si annuncia come il più internazionale di sempre. Per quattro giorni, la città si trasformerà in un vivace laboratorio di musica, incontri e contaminazioni culturali, dove il jazz dialoga con il territorio e con le sue eccellenze enogastronomiche. Quest’anno 25 giovani talenti europei saranno protagonisti di workshop esclusivi tenuti da maestri di fama mondiale, tra cui: Ohad Talmor, Joel Ross, David Bryant, Eric McPherson, Steve Cardenas, Francesco Bigoni e Jen Shyu. 🔗 Leggi su Lortica.it
